Twente moet na 4,5 maand weer op zoek naar nieuwe algemeen directeur

Jan Willem Brüggenwirth vertrekt al na 4,5 maand als algemeen directeur bij FC Twente. Hij nam dit besluit samen met de Raad van Commissarissen. "We hebben geconcludeerd dat er geen juiste match is. En die moet er natuurlijk wel zijn", aldus voorzitter Dennis Schipper van de RvC.

De 61-jarige Brüggenwirth, die op 1 juli in Enschede begon als opvolger van Paul van der Kraan, komt uit de media- en reclamewereld. Hij was onder meer jarenlang directeur van Radio 538. Een voetbalachtergrond had hij echter niet en dat lijkt hem nu toch te zijn opgebroken.

"Bij de ambities van FC Twente passen andere specialisten", merkt Brüggenwirth zelf op.