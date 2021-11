Premier Polen: Duitse immigratiebeleid is gevaarlijk en schadelijk

Het Duitse immigratiebeleid van de afgelopen jaren is gevaarlijk geweest en schadelijk voor de soevereiniteit van veel Europese landen. Dat zegt de Poolse premier Morawiecki in een vraaggesprek met de Duitse krant Bild. Tegen de achtergrond van de migrantencrisis aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen heeft hij felle kritiek op Duitsland en waarschuwt hij opnieuw voor de mogelijkheid van oorlog in Europa.

Ook laat hij weten dat Duitsland geen zaken moet doen met Wit-Rusland, buiten Polen om. Morawiecki doelt daarmee op telefoongesprekken die bondskanselier Merkel met de Wit-Russische president Loekasjenko voert over de crisis, zoals ze gisteren nog deed.

Kritiek op het optreden van Poolse militairen tegen de migranten, die in de vrieskou in het grensgebied verblijven, wijst hij van de hand. "Grensbewaking moet wel effectief zijn. Daarom moeten wij mensen terugsturen die onze grenzen schenden." Hij herhaalt dat Polen bezig is de grenzen van de Europese Unie te bewaken en waarschuwt dat er "binnenkort honderdduizenden, miljoenen" migranten naar Europa zullen komen als de groep die er nu zit niet wordt tegengehouden.

Naar ziekenhuis of opvang

Migranten die in de bossen aan de Poolse kant van de grens worden aangetroffen worden overigens opgenomen in het ziekenhuis of naar een asielzoekerscentrum gestuurd, stelt Morawiecki, de kritiek weersprekend dat ze worden teruggestuurd naar Wit-Rusland, ook als ze al in Polen zijn.

Dat Polen geen journalisten of hulpverleners toelaat in het gebied is in zijn ogen gerechtvaardigd. "Die hebben het voor hun eigen propagandadoeleinden gebruikt." Morawiecki zegt dat er binnenkort wel een perscentrum wordt opgezet in het grensgebied.

Afleidingsmanoeuvre

Vannacht hebben Poolse militairen zo'n honderd migranten opgepakt die vanuit Wit-Rusland probeerden de grens over te steken. Ze zijn gevangengezet.

Wit-Russische grenswachten zouden versperringen hebben weggehaald om de groep bij het dorp Dubicze, ten noorden van Lublin, doorgang te bieden. Volgens het Poolse ministerie van Defensie dwongen Wit-Russische grenswachten even verderop een groep migranten om de Polen met stenen te bekogelen, als afleidingsmanoeuvre.

Het Poolse ministerie van Defensie gaf deze beelden vrij van de nachtelijke operatie: