Volleybalsoap rond Europees duel pakt sportief goed uit voor Doetinchems Orion

‼️📢The home game for IBB Polonia London in the @CEVolleyball Cup will not go ahead ‼️



❌ impossible to legally bring the Team to London

❌ no permission to play the home match on neutral ground

❓ walkover



Read more here: https://t.co/YG0EZcr0eN #GoPolonia #ilikeibb pic.twitter.com/yNTRKSsTV3