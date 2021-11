Muguruza wint WTA Finals, na tweede zege op Kontaveit in drie dagen tijd

Garbiñe Muguruza heeft in het Mexicaanse Guadalajara de WTA Finals op haar naam geschreven. In de eindstrijd rekende ze in twee sets af met de Estse Anett Kontaveit: 6-3, 7-5.

Zo krijgt het eindejaarstoernooi voor het eerst sinds zijn bestaan een Spaanse winnares. Al sinds 1972 strijden de beste acht speelsters van het jaar om de trofee, die vernoemd is naar tennislegende Billie Jean King.

Muguruza legde de basis voor de zege met haar goede service, net als tijdens de vorige ontmoeting drie dagen geleden. Want ook in de groepsfase kwamen de twee elkaar al tegen, met toen ook al een zege in twee sets voor Muguruza.

Muguruza wankelt in tweede set

Kontaveit maakte er een potje van op eigen opslag en werd in de eerste set liefst drie keer gebroken. Maar in het tweede bedrijf kwam ze ineens sterk terug in de partij. Muguruza wankelde, maar herpakte zich toen Kontaveit voor de tweede set serveerde. In de laatste vier games van de wedstrijd stond ze nog maar vier punten toe.