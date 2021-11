Duurzaamheid verplicht vak voor iedereen op Radboud Universiteit

Vanaf komend studiejaar is duurzaamheid een verplicht vak aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat geldt voor studenten van alle opleidingen.

De universiteit wil dat alle nieuwe studenten vanuit de eigen studie leren hoe ze kunnen bijdragen aan duurzaamheidsvraagstukken. "Of je nu rechten of microbiologie studeert; elke student komt in aanraking met duurzaamheid", staat in de bekendmaking op de website. "De toekomst van studenten én van onze planeet hebben we (deels) zelf in handen."

Bijna 25.000 studenten doen een opleiding aan de Radboud Universiteit en "velen zullen straks verantwoordelijke posities bekleden in de maatschappij", zegt collegevoorzitter Daniël Wigboldus.

Hoop op navolging

"De klimaatcrisis is een complex, wereldwijd probleem. Daarom hebben we de keuze gemaakt om alle studenten vanuit hun eigen discipline na te laten denken over dit probleem", zegt hij. "Alle kennis en onderzoek draagt bij aan de oplossing en beter zicht op problemen." De universiteit hoopt dat andere universiteiten en hogescholen wereldwijd hetzelfde gaan doen.

De universiteit begint vandaag, een week voor Black Friday, ook een landelijke campagne om mensen aan te sporen om na te denken over hun consumptiegedrag en "hoe zij via onderwijs en onderzoek invloed kunnen hebben op de toekomst".