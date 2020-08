De Jongh vindt veilig koersen vooral interne kwestie: 'Moeten elkaar helpen'

Volgens De Jongh moet het wielerpeloton nu doorpakken om het veiligheidsprobleem aan te pakken. "Ik denk dat het nu heel duidelijk is dat er dingen moeten veranderen. Ik hoop dat dit nu ook gebeurt."

De Jongh denkt dat het verstandiger is, en vooral goedkoper, om advies in te winnen bij beroepsrenners. "De organisatie zou renners die in buurt wonen best om hulp kunnen vragen. Ik denk dat we vooral in die richting moeten denken. We zullen elkaar toch moeten helpen."

Zondag sprak Plugge bij de koers Critérium du Dauphiné zich uit over de aanpak van de veiligheid tijdens wielerkoersen: