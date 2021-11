Kamervoorzitter wil gesprek over 'ontoelaatbare' uitingen in debat

Voorzitter Bergkamp van de Tweede Kamer wil in gesprek met de Kamerfracties over de omgangsvormen in het debat. Aanleiding zijn uitlatingen van Kamerleden van Forum voor Democratie. Zo ging FvD'er Van Houwelingen woensdag "over de schreef" in het debat, meldt Bergkamp in een verklaring.

"Bedreigingen en intimidaties zijn, in welke vorm dan ook, uit den boze", aldus de Kamervoorzitter. "In de plenaire zaal vind ik het ontoelaatbaar. Hier moeten we een grens trekken." Bergkamp vindt dat ondervoorzitter Tellegen (VVD), die het debat leidde, "hier goed op heeft gehandeld".

"Het is een vergaand voorbeeld van hoe de gemoederen naar mijn idee te hoog oplopen", schrijft Bergkamp. "En dat is niet goed voor het aanzien van het parlement. Ik kan dit tij niet in mijn eentje keren. We moeten dit met elkaar doen."

Tribunalen

De Kamervoorzitter reageert op een dreigement van Van Houwelingen, die na een felle woordenwisseling tegen zijn D66-collega Sjoerdsma zei dat die zich voor een tribunaal moet verantwoorden. "Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen", zei de FvD'er.

Sjoerdsma antwoordde daarop dat hij in zijn ruim negen jaar als Kamerlid in de plenaire zaal nog niet eerder heeft meegemaakt dat een collega bij de microfoon staat met een bedreiging. Van Houwelingen zei later dat zijn woorden niet waren bedoeld als dreigement aan het adres van Sjoerdsma.

Bekijk hier hoe het er in de Kamer aan toe ging: