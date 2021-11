Angst om lot Peng neemt toe na e-mail: 'Ze moet vrijuit kunnen spreken'

Het vrijgeven van een schriftelijke verklaring door Chinese staatsmedia over de spoorloze tennisster Peng Shuai heeft bij tennisbond WTA voor argwaan en nog meer bezorgdheid gezorgd.

"Ik kan moeilijk geloven dat Peng Shuai de e-mail heeft geschreven die we hebben gekregen", zegt Steve Simon, de voorzitter van de profbond voor tennissters.

Van de 35-jarige Chinese tennisster is al enige tijd niets meer vernomen, nadat ze voormalig vice-premier Zhang Gaoli op het Chinese sociale medium Weibo van seksueel misbruik had beschuldigd. Kort na de beschuldiging werd haar bericht verwijderd en sindsdien is het opvallend stil rondom Peng. Met reden: de Chinese is gewist van websites en sociale media.

Opvallende e-mail

In een verklaring van de Chinese staatsmedia zegt Shuai of iemand die zich voordoet als Shuai in een mail aan de WTA, dat een oproep had gedaan om haar veiligheid te waarborgen, dat de verhalen van de voorbije weken, waaronder die over het seksueel misbruik, niet kloppen.

"De berichten op de website van de WTA zijn niet gecontroleerd bij mij en zijn geplaatst zonder mijn toestemming. Ik ben niet vermist en ben veilig. Ik ben thuis om bij te komen en alles gaat goed met mij."