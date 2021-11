Situatie Poolse grens escaleert: 'We krijgen te maken met bijlen, straatstenen en puin'

Migranten die vanuit Wit-Rusland de grens met Polen over willen steken, proberen steeds vaker met geweld grenshekken te forceren. "Ze gebruiken tangen om draad mee door te knippen, bijlen, straatstenen en puin", zegt Katarzyna Zdanowicz, van de Poolse grenswacht tegen Nieuwsuur.

De grensbewakers krijgen het zwaar te verduren. Inmiddels staan er zo'n 15.000 Poolse militairen langs de grens met Wit-Rusland. Daarnaast is er nog de grenswacht en politie uit het hele land. Waar er eerst sprake was van een kat-en-muisspel tussen migranten en militairen, is er nu steeds vaker sprake van geweld. Het Poolse leger slaat terug met traangas en waterkanonnen.

De Poolse militairen die de grens bewaken zien aan de andere kant van het hek niet alleen migranten staan, maar ook veel militairen. Ze betichten die militairen ervan de migranten te helpen om de grens over te komen. Wie die soldaten zijn is niet duidelijk. "We zien uiteenlopende uniformen aan de andere kant van de grens. Als grenswacht kunnen we moeilijk vaststellen of dat Russen zijn, of dat het Wit-Russische diensten zijn, maar we zien veel activiteit van Wit-Russische soldaten", zegt Zdanowicz.

'Zoeken naar nieuwe manieren'

De verklaring voor het toenemende aantal escalaties is volgens de adjunct-directeur van het Centrum voor Oosterse Studies Wojciech Kononczuk dat de Poolse grensbewaking steeds beter wordt. "Steeds minder migranten komen de grens over. Dat is een probleem voor de Wit-Russische overheid. Ze zoeken nu naar nieuwe manieren om de aandacht van de wereld te trekken."

Die aandacht is er nu. Volgens veel Polen te laat. "Waarom moesten we een halfjaar wachten tot de EU sancties op ging leggen?," zegt Kononczuk. Die denkt dat hulp van het Europese Grensbewakingsagentschap Frontex alleen zoden aan de dijk gaat zetten als ze komen voor een humanitaire missie. "Wat we nu nodig hebben zijn veel extra ogen, om te kijken wat er gebeurt."

De Poolse militairen blijven ondertussen migranten terugsturen. "Elke persoon die de grens oversteekt op een plek die illegaal is, wordt teruggestuurd naar Wit-Rusland", zegt Katarzyna Zdanowicz van de grenswacht. Wit-Rusland is ondertussen op verzoek van de Duitse bondskanselier Merkel begonnen met het onderdak geven van migranten. In Polen hoeven de migranten niet aan te kloppen voor hulp. "Als het om hulp gaat moet u bij de Wit-Russen zijn. De migranten zitten aan hun kant dus zij moeten hen maar helpen", zegt Zdanowicz.

De Poolse overheid werkt ondertussen aan een nieuw, geavanceerd grenshek. Zij verwachten dat de crisis voorlopig nog niet voorbij is.