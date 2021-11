Groningers met fakkels en kaarsen op straat na aardbeving Garrelsweer

In Groningen hebben mensen vanavond gedemonstreerd vanwege de vele aardbevingen. Op verschillende plekken in en buiten het aardbevingsgebied hebben mensen als protest fakkels en kaarsen aangestoken. Rond 17.30 uur werd in meerdere plaatsen actiegevoerd door fakkels te ontsteken. Op hetzelfde tijdstip hebben verschillende kerken de klokken geluid. Volgens RTV Noord kwamen mensen op verschillende plekken ook samen.

Mensen komen in Loppersum samen tijdens fakkelprotest - RTV Noord

Het protest was georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging. Die riep inwoners op om een fakkel aan te steken in de tuin of voor de deur uit protest tegen de trage afwikkeling van de aardbevingsschade.

‘Dit is veel intiemer dan een fakkeloptocht’, zegt @hennypare uit Warffum, vrijwilliger bij de Groninger Bodem Beweging (@GBBGroningen). Ze deelde eerder vandaag fakkels uit die vanavond verspreid over het dorp branden #rtvnoord pic.twitter.com/XYR69lsoxH — Martin Drent (@martindrent) November 17, 2021

Ook in Loppersum hadden mensen zich verzameld om samen een fakkel aan te steken. Met de actie willen ze aandacht vragen voor de problematiek door de aardbevingen. "Ik woon zelf in Zeerijp en in 2018 is ons huis onderzocht voor versterking. De uitkomsten van dat onderzoek zijn er nog steeds niet", vertelt een deelneemster. "Twee weken geleden ontvingen wij een brief met daarin de mededeling dat wij misschien voor 2023 duidelijkheid krijgen of het versterkt moet worden." "We wonen al zo lang met onze kinderen in dat huis in onzekerheid, dat kan gewoon niet", vervolgt ze. "En wij zijn niet de enigen. Meer inwoners van Zeerijp zitten lang in de onzekerheid. Het wordt allemaal uitgesteld."

In Middelstum werden de kerkklokken geluid.