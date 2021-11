Coronapas voor kleding- of meubelzaken? De Kamer ziet het niet zomaar gebeuren

Zijn er al flink wat twijfels in de Kamer over het invoeren van 2G in de horeca, waarbij ongevaccineerden tijdelijk niet meer cafes en restaurants in kunnen, politieke partijen twijfelen ook over de wens van het demissionaire kabinet om de coronapas uit te breiden naar onder meer kledingwinkels, bouwmarkten en dierentuinen.

Op de wens tot uitbreiding naar deze zogeheten "niet-essentiële" winkels en diensten krijgt minister De Jonge van Volksgezondheid in een debat veel vragen en kritiek. Het gaat om een wetswijziging waarbij in meer sectoren om de pas gevraagd kan worden, los van de vraag of er 2G of 3G aan gekoppeld wordt.

Volgens het kabinet kan uitbreiding van de pas - tijdelijk - helpen in het openstellen van de samenleving. De Jonge denkt dat het daarbij niet voor de hand ligt dat het dan om 2G gaat. Hij wijst erop dat de Kamer de fundamentele stap voor de pas dit voorjaar al zette, en dat het nu om "slechts een uitbreiding" gaat. Maar daar denken partijen, waaronder ook regeringspartijen VVD en CDA, toch anders over.

Want wat is wel essentieel en wat niet? Volgens het kabinet zijn dat supermarkten, banken, bakkers, apotheken en postbezorgers.

VVD-Kamerlid De Vries wijst erop dat je boekhandels en kappers ook als eerste levensbehoefte kunt zien. En schoonheidssalons dan eigenlijk ook. D66-Kamerlid Paternotte vraagt zich af hoe dan met een gemende winkel om te gaan met bijvoorbeeld een postpunt (essentieel) maar ook tabakswaren en spelletjes (niet-essentieel).

De Jonge laat weten dat kappers in elk geval niet als essentieel kunnen worden bestempeld, en dat naar gemengde winkels nog nader gekeken zal moeten worden.

'Jezelf gek maken'

CDA-Kamerlid Van den Berg ziet het in elk geval niet gebeuren dat mensen als ze naar de stad gaan "voor iedere boodschap" de pas moeten laten zien. "Je maakt de winkelier gek maar ook jezelf". En "waarom dit invoeren op Ameland als de brandhaard in Rotterdam-Zuid is?"

Het CDA wil hoe dan ook eerst meer alternatieven onderzocht zien voordat de partij zal instemmen met de pas in winkels. Stemt het CDA dan helemaal niet in, vragen SP en PVV. Van den Berg zegt dat "de grilligheid van het virus" wel heeft laten zien dat ze "nooit nooit" kan zeggen.