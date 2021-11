Legpuzzel met formatiestukken: deze kant willen de partijen op

Sinds vandaag zijn twee documenten over de formatie van een nieuwe kabinet met VVD, D66, CDA en ChristenUnie openbaar. CU-leider Segers liet een acht pagina's tellend geheim epistel van VVD en CDA in de trein liggen en dat kwam in handen van de Volkskrant. In de zomer was al een stuk van 13 pagina's van VVD en D66 naar buiten gekomen met de titel Document op hoofdlijnen. Al benadrukken de onderhandelaars dat het vandaag op straat liggende treindocument "geen waarde" en "geen formele status" heeft; het laat wel degelijk iets zien, zeker als het 'zomerdocument' erbovenop wordt gelegd. Dan ontstaat een helderder beeld van waar VVD, D66 en CDA het in ieder geval over eens zijn op de belangrijke thema's werk, klimaat, onderwijs, migratie en wonen. De NOS heeft ook het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie erop nageslagen en gekeken wat de vier partijen allemaal graag willen. Hier een opsomming van de belangrijkste ideeën voor de komende vier jaar, om een indruk te krijgen wat hen in ieder geval bindt. Het is een soort geraamte van een coalitieakkoord.

Wonen Uit de trein- en zomerdocumenten (VVD, D66 en CDA) Haast maken met de bouw van 1 miljoen extra woningen tot 2030

Prioriteit voor starterswoningen, seniorenwoningen, middenhuur en middenkoop

Op korte termijn: bouwen van tijdelijke woningen en ombouwen van kantoren

Forse investeringen voor ontsluiting (trams en spoorlijnen) voor 14 grootschalige woongebieden En wat wil de ChristenUnie? Versnelde bouw van 100.000 woningen per jaar

Prioriteit: starters en senioren

Hergebruik van alle leegstaande gebouwen Klimaat Uit de trein- en zomerdocumenten (VVD, D66 en CDA) Extra CO2-reductie: van 49 naar 55 procent in 2030

Groene industriepolitiek: zware industrie speelt hoofdrol in schoner milieu

Energierekening van burger ontzien En wat vindt de ChristenUnie? 55 procent CO2-reductie in 2030

CO2-heffing voor bedrijven

Voorkom energiearmoede

Politiek verslaggever Ron Fresen: 'Geld ontbreekt, niet alles zal kunnen' "Deze doorkijk geeft zeker inzicht in de door alle vier partijen gedeelde visie op de aanpak van een aantal grote maatschappelijke thema's, maar het ontbreekt in beide stukken aan geld. Er is geen financiële onderbouwing en het geld zal uiteindelijk in grote mate bepalen wat er uiteindelijk wel en niet kan. Ook is onderhandelen meer dan de optelsom van wensen. Er zullen plannen worden uitgeruild, compromissen worden gesloten en geschrapt worden in deze wensenlijst voor de toekomst. Nu de vier partijen samen echt aan het onderhandelen zijn, is het papier weer blanco. Dus het geeft wel een richting wat we nu weten, maar zegt nog weinig over het echte akkoord straks."

Onderwijs en opvang Uit de trein- en zomerdocumenten (VVD, D66 en CDA) Kansenongelijkheid en leerachterstanden aanpakken;

Gratis kinderopvang voor veel mensen, kinderopvangtoeslag verdwijnt of wordt hervormd

Rijke schooldag (een langere schooldag met huiswerkhulp, opvang, sport en cultuur) En wat vindt de ChristenUnie? Betaalbare kinderopvang zonder toeslag

Bestrijding onderwijsachterstanden Werk Uit de trein- en zomerdocumenten (VVD, D66 en CDA) Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen

Verhoging minimumloon

Herwaardering vast contract En wat vindt de ChristenUnie? Vast contract moet de norm worden, flexcontract duurder maken

Verhoging minimumloon met 10 procent

Verplichte, betaalbare arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden

In de trein heeft CU-leider Segers nog een tweede document laten slingeren: Template voor een Coalitieakkoord. Dat gaat over het migratiebeleid. Het is een soort schets, waar ook nog geen officiële handtekeningen onder staan. Hierin staat: Afspraken over aantal arbeidsmigranten 'binnen en buiten Europa' voor arbeidsmarkt

Komst meer kwetsbare vluchtelingen via Verenigde Naties-regeling

Korte asielprocedures

Kansrijke asielzoekers op dag één Nederlands leren