Lale Gül wint NS Publieksprijs met 'Ik ga leven'

Het boek Ik ga leven van Lale Gül is de winnaar geworden van de NS Publieksprijs. Er werden ruim 210.000 stemmen uitgebracht, een recordaantal. Het boek van Gül kreeg 32 procent van de stemmen, werd bekend in de talkshow M van de KRO-NCRV op NPO 1.

"Ik had het helemaal niet verwacht eigenlijk", zei Gül na de bekendmaking. "Ik waardeer dit echt enorm. Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Het is een enorme eer."

In haar boek uit Gül zich erg kritisch richting de Turkse conservatief-islamitische omgeving waarin ze is opgegroeid. Naar aanleiding van haar boek werd ze wekenlang online bedreigd en moest ze onderduiken. Vanwege de bedreigingen werd een 19-jarige man in Noord-Brabant opgepakt. Hij werd veroordeeld tot twaalf maanden jeugddetentie.

Favoriete boek

Mensen konden tot 19.30 uur vanavond nog stemmen op hun favoriete boek. De eerste hoofdstukken van de genomineerde boeken werden de afgelopen weken onder meer via boekhandels, bibliotheken en de trein verspreid. Ook waren ze online te vinden.

Andere genomineerden waren Bonuskind van Saskia Noort, Derksen van Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman, Martien van Jan Dijkgraaf, Opgewekt naar de eindstreep van Hendrik Groen en Wen er maar aan van Maike Meijer

Aan de NS Publieksprijs is een geldbedrag verbonden van 7500 euro. Ook mag Gül een jaar lang eersteklas met de trein reizen en krijgt ze een sculptuur van Jeroen Henneman. Vorig jaar won De meeste mensen deugen van Rutger Bregman.