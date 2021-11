Dilemma voor horeca-ondernemers: personeel wegsturen of niet?

De nieuwe coronamaatregelen zijn een bittere pil voor veel horeca-ondernemers: ze moeten zeker drie weken lang hun personeel doorbetalen, zonder dat ze daarvoor van de overheid loonsteun krijgen. Mensen laten gaan is voor velen ook geen optie, vanwege de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Zo moet Marije Vos, die een horecazaak in Amersfoort heeft, 19 man personeel in dienst houden, terwijl ze nauwelijks inkomsten heeft. Haar restaurant moet het vooral hebben van zakelijke lunches en diners en die zijn door de nieuwe coronamaatregelen vrijwel allemaal afgezegd.

Marije Vos in haar zaak 'De Overburen' in Amersfoort - Eigen foto

"Toch wil ik mijn personeelsleden niet laten gaan", zegt ze. "Want als we straks weer opengaan, heb ik ze weer keihard nodig. Voor mij persoonlijk is het dramatisch, het frustreert me dan ook dat het kabinet zegt dat loonsteun niet past bij een krappe arbeidsmarkt."

Nieuw steunpakket Het kabinet maakte gisteren bekend dat er 1,3 miljard euro vrijkomt voor bedrijven die last hebben van de nieuwe coronamaatregelen. Bij meer dan 30 procent omzetverlies krijgen ze een groot deel van hun vaste lasten in het vierde kwartaal vergoed. Dit keer is er geen loonsteun (NOW). Volgens de kabinet past die regeling minder goed in de huidige arbeidsmarkt, omdat veel bedrijven staan te springen om mensen. Daarnaast zou het lastig zijn om een regeling op te zetten.

Ook Jord Althuizen, die meerdere restaurants en een cateringbedrijf heeft, staat naar eigen zeggen met zijn rug tegen de muur. "Met het huidige steunpakket krijg ik nauwelijks compensatie, terwijl mijn omzetverlies in de tonnen loopt. Mijn banksaldo gaat als een raket naar beneden. Als ik nu geen aanvullende steun krijg, moet ik bij langdurige maatregelen de boel alsnog laten klappen. En dat terwijl ik persoonlijk garant sta voor mijn leningen." Toch kan hij op dit moment geen personeel ontslaan. "Als ik nu nog meer mensen verlies, is mijn bedrijf ook ten dode opgeschreven. Zonder koks en serveersters kan ik straks geen eten verkopen en dus ook mijn schulden, die ik heb opgebouwd in de coronaperiode, niet afbetalen. Daarom komt het ontbreken van de loonsteun zo ontzettend hard aan."

Jord Althuizen en zijn bedrijf Smokey Goodness - Remko Kraaijeveld