Van Gaals evolutie: 'Milder, vernieuwend en hongerig, dat maakt hem zo goed'

Bondscoach Louis van Gaal slaagde dinsdag in zijn missie om met Oranje het WK in Qatar te halen. Hij zette het Nederlands elftal in korte tijd naar zijn hand, maar deed dat met een andere werkwijze dan twintig jaar geleden.

Van Gaal blijft zichzelf vernieuwen, is voortdurend in gesprek met de tijdsgeest en is milder geworden, zo vinden zijn biografen Hugo Borst, Robert Heukels en Hugo Logtenberg.

Inkijkje in psyche

"Hoe moet ik evalueren? Moet ik een harde evaluatie doen of een zachte? Want we moeten binnen twee dagen al tegen Noorwegen. Die afweging moet ik maken vannacht. En moet ik de beelden nou laten zien of niet? Want we moeten positief naar Noorwegen toegaan."

Van Gaal vroeg zich afgelopen zaterdag voor de camera hardop af hoe hij de teleurstellende remise tegen Montenegro het beste kon evalueren met de spelers. Voor Borst, auteur van O, Louis, was het een prachtig voorbeeld van hoe Van Gaal zichzelf heeft ontwikkeld.

"Ik vond het een mooi inkijkje in zijn psyche en aanpak. Al pratende kwam hij erachter dat hij voor de zachte aanpak zou gaan. Ik weet ook zeker dat hij er in 2001 met gestrekt been was ingegaan. Dat is het grote verschil. Hij weet inmiddels dat je soms wat milder moet zijn om je doel te bereiken."