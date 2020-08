Duizenden betogers bij gevangenis in Minsk

Ook in Grodno, vlak bij de grens met Polen en Litouwen, wordt gedemonstreerd. Opmerkelijk is dat het protest live is uitgezonden op de staatstelevisie, die massaprotesten meestal negeert. Eerder op de dag had de staatstelevisie zijn uitzending gestaakt.

Burgemeesters in kleine steden in Wit-Rusland zouden onder druk worden gezet om de kant van de oppositie te kiezen. "Als je vandaag onze kant kiest, vergeven we je nog", krijgen ze te horen. Vanochtend liet ook oppositieleider Svetlana Tichanovskaja deze boodschap horen vanuit Litouwen.

In een video riep ze leden van veiligheidstroepen en politiekorpsen op om president Loekasjenko's bevelen niet langer op te volgen maar de kant van de oppositie te kiezen. Als ze dat nu doen, zal de bevolking hun het hardhandig optreden tegen betogers vergeven, zei ze.

Nieuwe verkiezingen

Eerder vandaag liet dictator Loekasjenko weten dat hij bereid is nieuwe verkiezingen uit te schrijven en de macht over te dragen, op voorwaarde dat er eerst een referendum wordt gehouden over een nieuwe grondwet en de protesten stoppen.

De toezegging wordt vooral gezien als een poging om tijd te rekken en de macht te behouden.