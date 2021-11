Man veroordeeld voor bedreigen burgemeester Aboutaleb

Een 60-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld voor het bedreigen en poging tot afpersen van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. De man wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek. Ook krijgt hij een celstraf van een half jaar, maar die straf heeft hij al uitgezeten in voorarrest.

De man stuurde in januari van dit jaar een mail naar Aboutaleb, waarin hij 277.000 euro eiste. Gebeurde dat niet, dan zou een politieke moord volgen, schrijft de regionale omroep Rijnmond. Ook bedreigde hij een medewerker van de reclassering.

Volgens deskundigen was de verdachte op het moment van de bedreigingen verminderd toerekeningsvatbaar. Zij achten de kans op herhaling groot als de man niet wordt behandeld. Tijdens de zitting twee weken geleden gaf de man al toe dat hij Aboutaleb heeft bedreigd en afgeperst. Naar eigen zeggen was hij in de war en in de ban van complottheorieën.

Kwetsbaar

De rechtbank spreekt van "ernstige feiten die een enorme impact kunnen hebben op de slachtoffers en gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving in het algemeen versterken".

Volgens de rechtbank hebben Aboutaleb en de reclasseringsambtenaar zich allebei bedreigd gevoeld. De rechtbank wees er verder op dat mensen in publieke functies extra kwetsbaar zijn.

Na opname in een kliniek moet de Rotterdammer naar een project voor begeleid wonen. De straf en behandeling die de man krijgt, zijn ook voor de bedreiging van de reclasseringsambtenaar.