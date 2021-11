Fans dolblij over Oranje op WK, maar twijfels over reis naar Qatar

Het werd toch nog billenknijpen voor Oranje. Na het 2-2 gelijkspel in Montenegro moest het Nederlands elftal gisteren flink aan de bak tegen Noorwegen. In een spannend duel schoot Steven Bergwijn Oranje in de 84ste minuut alsnog naar het WK voetbal. Het is de eerste keer sinds 2014 dat het Nederlands elftal weer meedoet. Maar de vraag is: kleurt Qatar volgend jaar helemaal oranje of blijft het bij een paar verdwaalde leeuwen?

Bij Theo Pouw is er enkel en alleen vreugde. De voorzitter van Supportersvereniging Oranje is opgelucht dat het gisteravond is gelukt. "Het is natuurlijk fantastisch dat we weer naar een WK gaan. Ik ben er dolblij mee, ook voor de spelers. We zijn een periode gewend geweest dat het normaal was, maar dat bleek in de praktijk niet altijd zo te zijn."

Maar voor trouwe supporter Henk van Beek is de nieuwe WK-droom een dubbel gevoel. "Als Oranjefans zijn we heel blij, maar ik merk dat er nu toch een rem op zit. Je zit straks op een tribune waarvan je weet dat die is gebouwd door mensen die het leven hebben gelaten. Wat moeten we daarmee?"

Van Beek is bekend van de Oranjebus - in zijn bus legt hij uit waar hij mee zit: