Wetsvoorstel Brussel moet ontbossing tegengaan met ban op koffie en palmolie

Koffie, hout of voedingswaren mogen niet meer geïmporteerd worden uit gebieden waar een groot risico is op ontbossing. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van de Europese Commissie. De verordening moet ontbossing en aantasting van bossen die door de landen in de EU wordt veroorzaakt aan banden leggen. Volgens de commissie is er wereldwijd in de periode van 1990 tot 2020 420 miljoen hectare bos verloren gegaan, een gebied dat groter is dan de Europese Unie in zijn geheel.

Brussel heeft ook anti-afvalregels voorgesteld om te voorkomen dat EU-landen afval naar armere landen exporteren, tenzij die hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven en garanderen dat ze het materiaal kunnen verwerken. Ook presenteerde de commissie vandaag een nieuwe bodemstrategie. 70 procent van de bodem in de EU is niet in goede staat, zegt de commissie. Deze strategie heeft tot doel de bodemkoolstof in landbouwgrond te vergroten, woestijnvorming tegen te gaan en aangetaste grond en bodem te herstellen en ervoor te zorgen dat in 2050 alle bodemecosystemen in een gezonde toestand verkeren.