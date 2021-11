Inspectie: Haagse uitzendbureaus sjoemelen met documenten arbeidsmigranten

Zeven Haagse uitzendbureaus sjoemelen mogelijk op grote schaal met valse identiteitsdocumenten. De Inspectie SZW denkt dat de uitzendbureaus niet-Europeanen laten werken op valse of vervalste Griekse documenten. Uit een eerste inschatting van de inspectie blijkt dat het gaat om zeker 250 medewerkers die vooral afkomstig zijn uit Georgië, maar ook uit Wit-Rusland, Oekraïne en Moldavië komen.

De inspecteurs bezochten gisteren de uitzendbureaus en bedrijven die van de uitzendkrachten gebruikmaken, zogeheten inleners. Het onderzoek bij zeven uitzendbureaus en twee inleners volgde op een controle van politie van begin september. Toen stuitten agenten op een busje van een uitzendbureau waar Georgiërs in werkkleding in zaten, die niet in Nederland bekend waren als werkende.

De uitzendkrachten werken onder meer bij tuinbouwbedrijven en inpak- en verwerkingsbedrijven in het Westland, maar ook bij bouwbedrijven en kabelbedrijven. De Inspectie SZW vermoedt dat vanwege de coronacrisis de vaste uitzendkrachten uit de Europese Unie in hun moederland blijven. Daardoor wordt gezocht naar uitzendkrachten van buiten de EU.

Vergunning noodzakelijk

Werknemers van buiten de Europese Unie hebben een vergunning nodig om aan het werk te gaan. De werkgever moet die vergunning aanvragen. Als een uitzendbureau wordt ingezet, dan moet de inlener de vergunning aanvragen. Voor elke medewerker die er geen heeft kan zowel het uitzendbureau als de inlener een boete krijgen vanaf 8000 euro.

De inspectie stelde eerder al vast dat bij bedrijven in de schoonmaak, landbouw, horeca, bouw en bij uitzendbureaus personeel van buiten de EU aan de slag gaat met valse of vervalste documenten.