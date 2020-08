15 jaar na aanslag op Libanese premier Hariri komt de uitspraak

De aanslag was een schok in Libanon en ver daarbuiten: op 14 februari 2005 ontplofte een bestelbus in Beiroet terwijl de stoet van premier Hariri langsreed. De explosie veroorzaakt een tien meter brede krater, gebouwen en auto's worden vernield. De aanslag kost behalve aan Hariri aan nog 22 mensen het leven.

Terwijl Beiroet nog zwaar gehavend is na de krachtige ontploffing in de haven van begin deze maand, wacht Libanon ook nog een rechterlijke uitspraak die oude wonden open kan scheuren.

"Door de explosie voelde ik een enorme druk. Ik werd opgetild en tegen de grond gesmeten", zegt Khalil Arab, eigenaar van het Palm Beach Hotel, op nog geen 100 meter van de plek van de ontploffing.

Zijn hotel werd twee weken geleden opnieuw getroffen, deze keer door de explosie in de haven. Hij sprak met de NOS in de ochtend van 4 augustus, de dag van die ontploffing, over zijn ervaring tijdens de bomaanslag op Hariri.

"Ik lag op de grond en kon niet meer opstaan. Dat schijnt een reactie te zijn op angst. Ze hebben me weg moeten dragen", zegt Arab die zwaar gewond raakte. "Gelukkig waren mijn werknemers op de begane grond aan het werk, want daardoor zijn ze niet gewond geraakt. Het had heel anders kunnen aflopen. Het scheelde maar seconden, dat is het verschil tussen het leven en de dood."

Syrische terugtocht

Meteen na de aanslag op Hariri denken veel Libanezen dat Syrië er achter zat. Dit buurland heeft een dikke vinger in de pap in Libanon. Syrische troepen zijn er al sinds het begin van de burgeroorlog, 30 jaar eerder, gelegerd. De gehate geheime dienst van president Assad opereert er zonder problemen en Hariri was uitgesproken tegenstander van die inmenging.

De dood van de premier ontketent massale anti-Syrië-demonstraties in Beiroet, de cederrevolutie, waardoor Assad twee maanden later wordt gedwongen tot de terugtrekking van alle Syrische troepen uit Libanon. Maar daarmee is er nog geen duidelijkheid over de toedracht van de aanslag.