De uitzending van 17 november

De rol van hypotheekverstrekkers in de woningmarkt

In onze serie gesprekken over de woningmarkt spreken we in Nieuwsuur met hypotheekverstrekkers. Die beheren samen meer dan 724 miljard euro aan hypotheekschulden. Toch horen we ze niet vaak in het debat over bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek.

In de studio Claire Dumas, directeur hypotheken bij ABN AMRO en Jeroen Pels van Triodos Bank.