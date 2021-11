Onderzoek hockeybond naar misstanden binnen vrouwenploeg

De Nederlandse hockeysters rijgen de internationale successen al jaren aaneen, maar intern rommelt het stevig bij de regerend Europees -, wereld- en olympisch kampioen. Na de gouden Olympische Spelen in Tokio hebben diverse internationals melding gemaakt van ongewenst gedrag binnen de nationale vrouwenploeg. De afgegeven signalen waren dermate verontrustend, dat de hockeybond zich genoodzaakt voelde een externe begeleider aan te stellen, die onderzoek doet naar de veiligheid van het sportklimaat binnen de nationale ploeg. Verbale intimidatie De NOS sprak de afgelopen weken met diverse betrokkenen over de affaire, op basis van anonimiteit. Enkele speelsters zouden te maken hebben gehad met verbale intimidatie. Er is volgens hen sprake van een zwijgcultuur, die verder gaat dan de in topsport gebruikelijke kleedkamergeheimen. Op maandag 1 november kwam een dertigtal speelsters bijeen onder leiding van de externe begeleider. Ook bondsvoorzitter Erik Cornelissen en technisch directeur Jeroen Bijl waren bij dat overleg aanwezig. Het werd een lange groepssessie, waarin nog eens duidelijk werd hoezeer de opvattingen ook binnen de selectie verschilden over dit thema.

Bondscoach Alyson Annan en de speelsters van het Nederlands hockeyteam vieren het olympisch goud in Tokio - ANP

De KNHB wil niet spreken in termen van 'veilig-' of 'onveiligheid'. De bond heeft het liever over "een onderzoek naar het welzijn van de speelsters". De bond wil een antwoord krijgen op de vraag waarom de meldingen na de laatste Olympische Spelen serieuzer en heftiger waren dan na evaluaties van vorige grote toernooien. Daarnaast moet er een evaluatie komen van de hele prestatiecultuur van de Oranjevrouwen. Extra vertrouwenspersoon Hoewel de bondscoach Alyson Annan vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid draagt voor deze cultuur, maken ook de bond en de speelsters hier deel vanuit. De hockeybond gaat bovendien als reactie op de signalen een extra vertrouwenspersoon aanstellen. "Deze vertrouwenspersoon is er specifiek voor de spelers, speelsters en staf van de nationale (jeugd)teams, maakt geen deel uit van de begeleiding van deze teams en werkt volledig onafhankelijk van de staf en KNHB. Hij of zij opereert naast de reeds aanwezige vertrouwenspersoon die de KNHB al meerdere jaren in dienst heeft", schijft de bond in een reactie.

Verklaring hockeybond KNHB "De KNHB is gewend na elk groot titeltoernooi met spelers, staf en andere betrokkenen te evalueren. Ook in de periode na de afgelopen sportzomer, met de voor het Nederlands Elftal Dames zo succesvol verlopen EK en Olympische Spelen, heeft deze evaluatie met coach, stafleden en de speelsters plaatsgevonden. Tijdens die individuele gesprekken is naar voren gekomen dat niet alle betrokkenen een goed gevoel hebben bij het teamklimaat waarin zij de afgelopen periode hebben gepresteerd. Er is geconstateerd dat de groepscultuur, de onderlinge communicatie en het individuele welzijn van speelsters en staf punten zijn die verbeterd kunnen worden. De KNHB meent dat dit geen gewenste situatie is en vindt vanzelfsprekend het individueel welzijn van alle betrokkenen belangrijk. Daarom heeft de hockeybond op basis van de evaluatiegesprekken besloten dat hier extra aandacht aan moet worden besteed en inmiddels een externe begeleider ingeschakeld. Deze externe begeleider werkt samen met de speelsters, coach en staf om de gewenste verbeteringen te bewerkstelligen." De volledige verklaring van de KNHB is hier lezen.

Amsterdam, Den Bosch en SCHC, de drie clubs die hofleverancier zijn van de Oranjevrouwen, hebben elkaar inmiddels gevonden in, zoals zij het voelen, hun "zorgplicht" ten opzichte van hun internationals. Zij willen een onafhankelijk en geanonimiseerd onderzoek naar de omvang en aard van de signalen. Om die onafhankelijkheid te garanderen, is het de bedoeling dat bond en bondscoach wegblijven van het vervolg van dit traject. Of zij ook de resultaten van het onderzoek in geanonimiseerde vorm terug zullen krijgen, is nog de vraag.

De hockeysters tijdens de olympische finale - ANP