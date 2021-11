Van Houwelingen (FvD) dreigt Sjoerdsma (D66) met tribunalen

Forum voor Democratie-Kamerlid Van Houwelingen heeft in de Tweede Kamer het dreigement tegen zijn D66-collega Sjoerdsma geuit dat die zich voor een tribunaal moet verantwoorden. Bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken zei Van Houwelingen na een felle woordenwisseling tegen Sjoerdsma: "Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen."

Sjoerdsma antwoordde daarop dat hij in zijn ruim negen jaar als Kamerlid in de plenaire zaal nog niet eerder heeft meegemaakt dat een collega bij de microfoon staat met een bedreiging. Later in het debat zei Van Houwelingen dat zijn woorden niet als dreigement aan het adres van Sjoerdsma waren bedoeld.

In een eerdere fase van het debat ging het over het aanspreken van andere landen op de schending van mensenrechten. Van Houwelingen zei tegen Sjoerdsma dat het altijd makkelijk is om Rusland, Polen en Hongarije de les te lezen, maar hij vindt dat D66 er ook zijn afkeuring over moet uitspreken dat in Letland ongevaccineerde parlementariërs niet meer mogen stemmen.

'Groot ongemak'

Sjoerdsma antwoordde dat het altijd onacceptabel is om democratische stemmen buitenspel te zetten of zelfs de toegang tot het parlement te ontzeggen. "Dat ben ik met de heer Van Houwelingen eens." Maar Sjoerdsma voegde eraan toe dat hij ook een groot ongemak voelt.

Hij wees op eerdere uitspraken van Forum voor Democratie waarin minister De Jonge in verband wordt gebracht met massamoord en waarin ongevaccineerden de nieuwe Joden worden genoemd. Sjoerdsma vindt het Kamerleden onwaardig om dit soort dingen te zeggen. Hij vroeg Van Houwelingen de uitspraken terug te nemen of ze te herhalen.

'Verschrikkelijke apartheidspas'

Van Houwelingen zei daarop dat Sjoerdsma er allerlei andere dingen bij haalt en geen antwoord geeft op de vraag. Hij vindt Sjoerdsma een clown: "U bent ontevreden met vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. Met welke periode moeten we uw misdaden dan wel vergelijken? Het uitsluiten van miljoenen mensen uit onze samenleving en het invoeren van die verschrikkelijke apartheidspas op basis van een grote hoax?"

Na nog wat verwijten over en weer kwam Van Houwelingen met zijn uitspraak: "Uw tijd komt nog wel; er komen tribunalen."

Sjoerdsma zei daarop dus dat hij als Kamerlid zo'n bedreiging nog niet heeft meegemaakt en dat hij dit niet licht neemt. De Kamerleden Van Dijk (SP) en Van der Lee (GroenLinks) vielen Sjoerdsdma bij. Van Houwelingen benadrukte daarop dat hij opkomt voor artikel 1 van de grondwet en voor mensen die in de verdrukking komen. Hij nam afstand van de "walgelijke insinuaties" van Sjoerdsma.'

Niet persoonlijk

Na een korte schorsing zei Van Houwelingen dat zijn opmerking over tribunalen niet persoonlijk aan het adres van Sjoerdsma was bedoeld: "Hij is een van de velen die wellicht tegen die tijd in aanmerking komen." Sjoerdsma antwoordde daarop dat Van Houwelingen het daarmee misschien nog wel erger heeft gemaakt. "Want zijn woorden zijn nu gericht op iedereen die het coronabeleid in enige mate steunt. U kunt democratisch tot stand gekomen besluiten niet gelijkstellen met misdaden."

In de lunchpauze (die extra lang duurde) vroeg plaatsvervangend Kamervoorzitter Tellegen Van Houwelingen zijn persoonlijke woorden aan het adres van Sjoerdsma te nuanceren. Daarop zei het Forum-Kamerlid: "Wij zijn van mening dat er grote misdaden zijn gepleegd en dat ze ooit juridisch onderzocht moeten worden, maar mijn woorden zijn natuurlijk nooit bedoeld als een of andere vorm van dreigement of wat dan ook, gericht aan de heer Sjoerdsma of wie dan ook."