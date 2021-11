Activistische belegger wil Bol.com lostrekken van Ahold

De activistische belegger Elliot Advisors heeft zich ingekocht bij Ahold Delhaize. Elliot vindt dat Aholds bedrijfsonderdeel Bol.com meer kan opleveren voor beleggers als zelfstandig bedrijf, en wil daarover praten met het bestuur van Ahold Delhaize.

Om invloed te krijgen, nam Elliot een belang van drie procent van de aandelen van Ahold Delhaize. Dat is nu ongeveer 900 miljoen euro waard.

Ahold kondigde maandag aan dat Bol.com naar de beurs gaat. Dan zal duidelijk worden wat de webwinkel nu volgens beleggers waard is. Elliot zegt in een persbericht de beursgang toe te juichen, "als start van het proces om Bol.com af te scheiden, zodat de waarde voor aandeelhouders vrijkomt". Die waarde wordt volgens Elliot nu beperkt door de bedrijfsstructuur van Ahold Delhaize, waarin Bol.com een dochter is.

Fel

Elliot staat bekend als een van de felste activistische beleggers. Hij koopt zich in bij een bedrijf als het kans ziet de koers van het aandeel te verhogen met een strategiewijziging. De directie wordt gevraagd die wijziging door te voeren. Soms gaat het verder dan vragen. Zo werd verfconcern AkzoNobel tot twee keer toe voor de rechter gesleept. Akzo's topman stapte op en het chemie-onderdeel van Akzo werd uiteindelijk verkocht, zoals Elliot wilde.

Ahold laat weten "een constructieve dialoog met aandeelhouders altijd te verwelkomen, dus ook met Elliot". Volgens een woordvoerder vernam het bedrijf vanmiddag dat Elliot een belang nam en heeft de activistische belegger geen rol gespeeld in het besluit om Bol.com naar de beurs te laten gaan.