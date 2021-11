Verdachte aanslag Liverpool was half jaar bezig met voorbereidingen

De man die zondag om het leven kwam door een explosie bij een ziekenhuis in Liverpool is zeker een half jaar bezig geweest om een aanslag voor te bereiden. Hij lijkt op eigen houtje te hebben gehandeld, maar meer aanhoudingen in de zaak worden niet uitgesloten, heeft de politie bekendgemaakt.

De 32-jarige Ewad Al-Swealmeen kwam om toen een explosief dat hij bij zich had in een taxi ontplofte. De wagen vloog in brand, de chauffeur raakte daarbij lichtgewond. Al-Swealmeen had in april een appartement in Liverpool gehuurd en was vanaf toen ook bezig materiaal te verzamelen waarmee hij een bom kon maken, zegt de politie in een tussenstand van het onderzoek.

De uit Irak afkomstige Al-Swealmeen blijkt verder een geschiedenis van psychische problemen te hebben gehad. Hij heeft vergeefs geprobeerd om in Groot-Brittannië een verblijfsvergunning te krijgen en is in 2015 toegetreden tot de Anglicaanse Kerk.

Motief nog onduidelijk

Nadat hij was gedoopt is hij enige tijd opgevangen door een christelijke hulporganisatie. Ook was hij betrokken bij een kerkelijke gemeenschap, maar daar was hij sinds 2019 uit beeld. In de periode daarvoor volgde hij een opleiding tot banketbakker.

Of het ziekenhuis voor vrouwen in Liverpool het doelwit van de aanslag was, is overigens niet zeker. Over een motief is nog niets gezegd, maar de politie beschouwt het als een terroristische aanslag.

Na de explosie van zondag en een recente moord op een parlementariër is het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk opgeschaald. Een nieuwe aanslag wordt zeer waarschijnlijk geacht.