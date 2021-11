Fraude door nep-bankmedewerkers neemt toe, ondanks blokkeren nummers

Criminelen die zich telefonisch voordoen als medewerker van een bank maken op die manier steeds meer geld buit. In de eerste helft van het jaar ging het om 16,5 miljoen euro, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken. Over heel 2020 was er bijna 27 miljoen euro aan schade.

Klanten van banken wordt bijvoorbeeld gevraagd het geld tijdelijk naar een andere rekening over te maken om het op die manier veilig te stellen. In werkelijkheid gaat het naar een rekening van criminelen. "Criminelen gebruiken daarbij psychologische tactieken, bellen je net op een moment dat je druk bent, waardoor hun verhaal plausibel lijkt", zegt Jelle Wijkstra van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Criminelen gebruikten een manier om de nummers van banken te spoofen waardoor het voor klanten leek alsof ze daadwerkelijk door de bank werden gebeld. Die methode is dit jaar door telecombedrijven voor honderden nummers geblokkeerd, maar ook door met een anoniem nummer te bellen, lukt het criminelen om geld af te troggelen.

Minder compensatie

Onder druk van minister Hoekstra beloofden banken vorig jaar slachtoffers te compenseren voor hun schade. Vorig jaar werd 96 procent van de schade vergoed. Dit jaar is dat percentage gezakt naar 92 procent. Banken hebben een lijst met voorwaarden opgesteld waaraan de fraude moet voldoen voordat ze tot compensatie overgaan. Zo moeten de criminelen bij het telefoontje de naam van een bank hebben gebruikt.

Ook wordt van klanten verwacht dat ze zichzelf vragen stellen voordat ze grote bedragen onder verdachte omstandigheden overboeken en moet er aangifte zijn gedaan van de fraude.

Fraude met mailtjes die zogenaamd door banken zijn verstuurd (phishing) komt in mindere mate ook nog voor. Het afgelopen half jaar werd er op die manier voor ruim 6 miljoen euro buitgemaakt. Over heel 2020 ging het om bijna 13 miljoen euro.