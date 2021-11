Betaald voetbal gaat gewoon door: 'Uitstel blijkt onhaalbaar en risicovol'

Er wordt komend weekend gewoon gevoetbald in de eredivisie en eerste divisie. Het blijkt niet haalbaar om de wedstrijden uit te stellen, iets waar veel clubs op hadden aangedrongen vanwege de door de regering opgelegde maatregel om vanwege de oplopende aantallen coronabesmettingen geen publiek toe te laten.

De KNVB komt na uitvoerig overleg met onder meer de clubs, gemeenten, politie en ministeries tot de conclusie dat het vrijwel onmogelijk is om duels op te schuiven.

"Het is bovendien risicovol voor de voortgang van de competities, terwijl de ontwikkeling van het coronavirus onzeker is", zegt de voetbalbond in een verklaring.

Compensatie

In diezelfde verklaring stellen de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie samen met de KNVB een gerichte vraag aan 'Den Haag'. "Wij willen graag horen wat er nodig is om zo snel mogelijk weer met volle tribunes te mogen spelen. Want daar draait het in het betaalde voetbal om."

Tot het zover is, hopen de clubs de financiële schade te kunnen compenseren met een regeling, waaraan het demissionaire kabinet momenteel zou werken.