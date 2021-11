Veel besmette kinderen, maar ‘zij zijn het probleem niet’

Het aantal coronabesmettingen is hoger dan ooit en opvallend genoeg grijpt het virus vooral bij kinderen om zich heen. Met meer dan 20.000 besmettingen onder 5- tot 15-jarigen in een week nemen ze een steeds groter deel van het totale aantal positieve testen in. Hoe kan dat en is het reden tot zorg? Susan van den Hof van het RIVM sprak gisteren bij de presentatie van de weekcijfers van een enorme stijging bij basisschoolleerlingen. Heel verrassend is dat volgens haar niet. "Het komt deels doordat de herfstvakantie voorbij is in alle regio's. Ook hoeven kinderen geen afstand te houden en ze zitten een groot gedeelte van de week bij elkaar, op school." Ook wijst ze erop dat kinderen onder de 12 niet worden gevaccineerd tegen covid-19. "Dan zie je met deze veel besmettelijker deltavariant dat toch het aantal besmette kinderen oploopt en ook hoger is in verhouding met de oudere leeftijdsgroepen dan het eerder was."

Quote Kinderen zijn het probleem niet. Patricia Bruijning, kinderarts-epidemioloog

Dat is ook de reden dat het hoge aantal besmettingen bij kinderen epidemioloog en kinderarts Patricia Bruijning niet verbaast. "Bij volwassenen is 85 procent volledig gevaccineerd, desondanks gaat het virus heel hard rond. De kinderen zijn niet gevaccineerd, dus daar zie je dan relatief gezien meer besmettingen", zei ze in het radioprogramma Nieuws en Co. Op verzoek van demissionair minister De Jonge buigt de Gezondheidsraad zich op dit moment over de vraag of ook kinderen onder de 12 jaar een coronaprik moeten krijgen. Maar kinderen zijn niet de aanjagers van deze epidemie, benadrukt Van den Hof. "Besmetten van volwassenen gebeurt wel, maar in veel mindere mate omdat ouders en grootouders veelal gevaccineerd zijn." Uit besmettingscijfers van oktober (technische briefing Jaap van Dissel, pagina 21) blijkt dat kinderen onder de 12 vooral leeftijdsgenoten en ook ongevaccineerde volwassenen besmetten. Ingeënte volwassenen worden nauwelijks door hen besmet. Bruijning: "De ziekenhuizen lopen vol doordat er nog te veel mensen ernstig ziek worden omdat ze niet gevaccineerd zijn, niet doordat kinderen besmet raken. Kinderen zijn het probleem niet."

En als ze dan besmet raken, worden kinderen - uitzonderingen daargelaten - niet ernstig ziek door corona. "Het virus gedraagt zich als een willekeurige verkoudheid bij deze groep", stelt Bruijning. "We weten nu dat kinderen corona hebben doordat we erop testen. Maar zouden we deze kinderen op een aantal andere luchtwegvirussen testen, dan zouden we ook ontzettend veel besmettingen vinden. En daar zouden we ons niet zo heel veel zorgen over maken." Verkouden kinderen die niet zwaar hoesten, geen koorts hebben en niet benauwd zijn, mogen volgens de richtlijnen dan ook gewoon naar school. Kinderen zijn vaak verkouden en als ze steeds bij een snotneus thuis moeten blijven, lopen ze te veel achterstanden op, stelt het RIVM. Ook Maartje en haar gezin ontkomen niet aan quarantaine:

