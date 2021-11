Asielzoekers ook in voormalige marinekazerne in Vlissingen

In de voormalige marinekazerne in Vlissingen komen tot 1 juli volgend jaar maximaal 350 asielzoekers. Het college van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeente heeft het verzoek van het rijk om de leegstaande kazerne te gebruiken als noodopvang voor asielzoekers ingewilligd.

Naar verwachting worden er vanaf begin volgend jaar de eerste asielzoekers opgevangen, meldt Omroep Zeeland. Huisvesting, begeleiding, opvang en bewaking zullen in en rond het kazerneterrein worden geregeld door het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De vluchtelingen kunnen er in ieder geval tot 1 juli terecht.

De marinekazerne in Vlissingen werd in 1969 in gebruik genomen en ging in 2018 dicht. Op het hoogtepunt werkten er zo'n driehonderd mensen.

6700 plekken gevonden

Het COA zoekt overal in het land naar extra capaciteit, omdat de asielzoekerscentra overvol zitten. Er is sprake van een "zeer hoge instroom" en statushouders vinden minder makkelijk een eigen plek door de huidige krappe woningmarkt.

Sinds eind augustus zijn er bijna 6.700 extra opvangplekken voor asielzoekers en statushouders in gebruik genomen, zegt het COA. Mensen die als vluchteling worden erkend, krijgen een verblijfsvergunning en worden daarna statushouder of vergunninghouder genoemd.