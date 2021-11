Verdachten ontkennen fatale mishandeling bij uitgaansruzie Mallorca

Drie mannen die verdacht worden van de fatale mishandeling van een Nederlander op Mallorca hebben in de rechtbank verklaard dat ze het slachtoffer niet hebben aangeraakt. "Ik heb hem niet eens gezien", zei verdachte Mees T.

Hij verklaarde dat hij wel betrokken was bij uitgaansgeweld op Mallorca, maar dat de betreffende vechtpartij die heeft geleid tot de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman "zich achter zijn rug heeft afgespeeld".

Ook de andere twee verdachten zeiden dat ze wel een klap of schop hebben uitgedeeld bij de verschillende vechtpartijen die avond, maar dat ze niet specifiek bij de fatale mishandeling betrokken waren.

Zaak nog niet rond

Vandaag is de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak over het uitgaansgeweld van afgelopen zomer op het Spaanse eiland. Het OM zegt dat er zestig getuigen zijn gehoord, maar dat de zaak nog verre van rond is. Gezocht wordt nog naar aanvullende getuigen en videobeelden.

Zo is er van de mishandeling van Heuvelman nog geen bruikbaar videobeeld, maar volgens de rechter roept het vragen op dat alle verdachten zeggen dat ze niets met zijn mishandeling te maken hebben gehad, terwijl getuigen verklaren dat dit wel het geval was. Ook zou er dna van Heuvelman op de schoenen van twee verdachten zijn aangetroffen.

Doodslag en poging tot doodslag

In de nacht van 14 op 15 juli werd de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen zo ernstig geschopt en geslagen dat hij overleed aan zijn verwondingen. In totaal zijn acht mannen uit Hilversum gearresteerd in verband met meerdere geweldsincidenten die avond op het Spaanse eiland.

Vijf van hen zitten vast en zijn vandaag voorgeleid aan de rechtbank in Lelystad. Het verschilt per persoon waar ze precies van worden verdacht, maar in totaal gaat het bij deze reeks incidenten om doodslag op Heuvelman, tweemaal poging tot doodslag en openlijke geweldpleging. Het OM vermoedt dat er tweemaal is ingetrapt op de jonge Nederlander terwijl die al op de grond lag.