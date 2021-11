Oranje in 2022: WK-loting in april, nieuwe Nations League en dan pas naar Qatar

Het Nederlands elftal keert na acht jaar terug op het hoogste internationale voetbalpodium. Na het wereldkampioenschap in 2014, waar Oranje derde werd, ontbrak het elftal in 2018. De aanloop naar het WK van 2022 in Qatar verschilt echter enorm van de voorgaande keren. Het grootste verschil komt natuurlijk doordat het WK vanwege de hitte in Qatar pas in november en december plaatsvindt. Om die reden begint de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2024 later, maar tussendoor wordt wel de volledige groepsfase van een nieuw seizoen van de Nations League afgewerkt. De loting daarvoor wordt volgende maand, op 16 december, verricht. Oranje zit nog altijd in de hoogste divisie van de Nations League en kan zich opmaken voor duels met Europese grootmachten. Die groepswedstrijden worden in juni en september 2022 gespeeld. Oefenduels in maart, loting WK op 1 april Tegen die tijd weet bondscoach Louis van Gaal al welke drie ploegen het Nederlands elftal op het WK zal treffen. Op 1 april wordt er geloot voor de groepsfase van het wereldkampioenschap. Het heeft er alles van weg dat gastland Qatar en de nummers 1 tot en met 7 van de wereldranglijst groepshoofden zijn. Oranje zit op basis van de huidige elfde positie op de mondiale ladder in pot 2. Bekijk hieronder het voorlopige speelschema en de belangrijkste data voor Oranje:

Oranje zal in 2022 ook nog een aantal oefenduels spelen. Door de rechtstreekse plaatsing zijn er eind maart twee vrije plekken in de agenda ontstaan, op de data waarop de Europese play-offs plaatsvinden. Kwalificatie EK van 2024 verschoven De kwalificatie voor het eerstvolgende grote toernooi na het WK, het Europees kampioenschap van 2024 in Duitsland, begint pas in maart 2023. Vermoedelijk is er dus nog ruimte voor een aantal oefenduels voor Oranje in de herfst van volgend jaar, vlak voor het WK. De voetbalkalender zal echter overvol zitten, want de nationale en Europese clubcompetities moeten door het verschoven WK behoorlijk puzzelen met wedstrijden. Oranje is er weer bij op het WK, bekijk hier het beslissende duel met de Noren (2-0):

Bekijk de samenvatting van Nederland - Noorwegen - NOS

De openingswedstrijd van het WK in Qatar wordt gespeeld op 21 november, de finale op zondag 18 december. Zowel nationale competities als de Champions League, Europa League en Conference League worden in de weken onderbroken. De meeste bondscoaches van de 32 deelnemende landen zullen hun spelers pas ongeveer week voor de start van het WK bij elkaar hebben. Veel meer tijd om hun ploeg voor te bereiden is er niet. Kort en compact WK Het WK in Qatar is met 28 speeldagen het kortste WK sinds 1978, toen er in Argentinië slechts 38 duels op het programma stonden. Het WK van 2022 telt 64 duels, verspreid over de vijf speelsteden: Doha, Lusail, Al Khor, Al Wakrah en Al Rayyan. De openingswedstrijd is in het Al Bayt-stadion van Al Khor City, de finale in Lusail Iconic-stadion.

Het stadion waar volgend jaar de WK-finale wordt gespeeld - AFP

Van Gaal hoeft daar dus weinig te reizen op zijn oude dag als trainer. Tijdens de eindronde is hij 71 jaar, alleen Otto Rehhagel was in dienst van Griekenland nog een paar maanden ouder als coach op een wereldkampioenschap.