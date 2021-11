New Delhi neemt zware maatregelen vanwege enorme luchtvervuiling

Boeren rondom de stad verbranden in deze tijd van het jaar hun gewassen omdat ze hun akkers opnieuw willen inzaaien. Ook daardoor komen er grote concentraties fijnstof vrij die bedreigend zijn voor de gezondheid.

Dit alles bij elkaar leidt ertoe dat niet alleen mensen met aandoeningen aan de luchtwegen, maar ook gezonde inwoners van de miljoenenstad nu gevaar lopen. Het Hooggerechtshof heeft het lokale bestuur onlangs op de vingers getikt omdat het er maar niet in slaagt de luchtvervuiling aan te pakken. De overheid erkende dat "ademhalen in New Delhi gelijkstaat aan twintig sigaretten per dag roken. Wij beseffen de ernst van de situatie."