Privacywaakhond blijft kritisch over corona-app

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) blijft zeer kritisch over de corona-app van minister De Jonge. Volgens de AP is de privacy van de gebruikers nog onvoldoende gewaarborgd. De Autoriteit adviseert het kabinet onder meer afspraken met Google en Apple te maken over de software die ze leveren voor de app.

Verder moet er eerst een wet zijn waarin de inzet van de app goed is geregeld en moeten de servers die de app gebruikt veilig zijn. Pas als aan die voorwaarden is voldaan, zou de app mogen worden ingezet.

De minister wil de app gebruiken om daarmee het bron- en contactonderzoek aan te vullen. Via de app kunnen mensen een bericht krijgen dat ze in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is; het idee daarachter is dat op die manier meer mensen worden bereikt dan met 'gewoon' onderzoek.

De app is vanaf vandaag bij wijze van test door iedereen te downloaden, al werkt hij nog niet in heel Nederland optimaal. Alleen in Drenthe, Overijssel en delen van Gelderland kunnen mensen hun contacten daadwerkelijk op de hoogte brengen dat ze met het virus besmet zijn. Het gaat om een testfase.

Wettelijke grondslag

De Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat hij van plan is de wettelijke grondslag van de app met spoed te regelen, al is het volgens hem wel "vatbaar voor discussie" of dat echt nodig is. Ook de landsadvocaat vindt bepaalde onderdelen van het advies "niet zonder meer overtuigend".

De Jonge komt nu met een spoedwet om de "benodigde wettelijke grondslag te realiseren voor de beoogde invoeringsdatrum van 1 september dan wel zo snel mogelijk daarna". De minister schrijft verder dat steeds meer onderzoek uitwijst dat de corona-app een belangrijke bijdrage kan leveren aan bestrijding van verdere verspreiding. Hij wil daarom dat de app zo snel mogelijk in heel Nederland beschikbaar komt. Hij wil nog wel dat de parktijktest die nu loopt positief uitpakt.

App niet op zichzelf

De Autoriteit Persoonsgegevens benadrukt positief te staan tegenover de ontwikkeling van de app zelf. "Die is duidelijk ontworpen met privacy als uitgangspunt. Maar de app staat niet op zichzelf. De app is afhankelijk van andere technische onderdelen en wetgeving; daar zitten onze zorgen", zegt voorzitter Wolfsen.

