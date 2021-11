Dermatologen: haal zonnebank weg uit sportscholen

Sportscholen moeten stoppen met het aanbieden van zonnebanken. Die oproep doen huidkankerpatiënten en dermatologen in het AD. Ze proberen mensen bewuster te maken van het feit dat zonnebanken ongezond zijn en kanker kunnen veroorzaken.

"Het is heel tegenstrijdig dat sportscholen zonnebanken aanbieden", zegt Jos de Groot van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in het NOS Radio 1 Journaal. "Sportscholen zijn bedoeld - en zo presenteren ze zich ook - om een bijdrage te leveren aan een gezonde levensstijl. Dat zonnebanken heel gevaarlijke apparaten zijn die de kans op huidkanker vergroten, past niet in dat beeld."

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO concludeerde na onderzoek in 2009 al dat zonnebanken kankerverwekkend kunnen zijn. Een wetenschappelijk comité van de Europese Commissie bevestigde dat in 2016 en riep mensen op niet meer onder de zonnebank te gaan.

Bruine huid is niet gezond

Meer dan de helft van het aantal nieuwe kankerpatiënten in Nederland heeft huidkanker. Vanaf eind jaren 80 is dat cijfer verviervoudigd naar 70.000 mensen per jaar. De verwachting is dat over 5 jaar 90.000 mensen jaarlijks de diagnose huidkanker krijgen.

Het probleem zit volgens IKNL in het beeld dat is ontstaan dat een bruine huid gezond is. "Dat argument wordt altijd aangehaald, maar dat is een misvatting. Een bruine huid is een beschadigde huid, dat kan elke dermatoloog vertellen. Blijkbaar is ooit het ideaalbeeld ontstaan dat een bruine huid mooi en vitaal is, maar dat klopt niet."

NOS op 3 maakte in 2019 een uitlegvideo over wat een melanoom is en waar zelf je op moet letten. Ze spraken met de 26-jarige John die zijn zus heeft verloren aan deze agressieve vorm van huidkanker: