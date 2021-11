Kontaveit treft Muguruza in eindstrijd WTA Finals, Schuurs sneuvelt in dubbelspel

Anett Kontaveit heeft zich geplaatst voor de eindstrijd van de WTA Finals in Guadelajara. De als achtste geplaatste Estse rekende met 6-1, 3-6, 6-3 af met de als derde ingeschaalde Maria Sakkari.

De Griekse had in de eerste set, waarin ze twee keer werd gebroken, weinig in te brengen. Ze herstelde zich knap door in set twee drie breekpunten weg te werken en in de achtste game zelf haar eerste kans te benutten.

Muguruza in poule nog te sterk

In een spannende, lange achtste game van de derde set sloeg Sakkari een forehand in het net, waarna Kontaveit het op haar eigen opslag resoluut afmaakte. Ze stuit in de finale op Garbiña Muguruza, die haar in de groepsfase nog de baas was.

Muguruza had twee sets nodig om zich van haar landgenote Paula Badosa te ontdoen: 6-3, 6-3.