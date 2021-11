Ontvoerde Colombiaanse non na jaren weer terug in vaderland

Gloria Cecilia Narvaez werd in februari 2017 in het zuiden van Mali ontvoerd door een groep jihadisten die banden heeft met Al-Qaida. Ze werkte als missionaris vlak bij de grens met Burkina Faso.

Een Colombiaanse non die vier jaar geleden in Mali werd ontvoerd, is weer terug in haar vaderland. Bij aankomst op het vliegveld van Bogota werd ze verwelkomd en toegezongen door andere nonnen.

Ontvoerde Colombiaanse non in Mali weer vrij - NOS

De 59-jarige non sprak zich bij terugkomst in Bogota uit over ontvoeringen die in haar eigen land jarenlang veelvuldig voorkwamen. "Ik sta stil bij al het lijden dat mensen doormaken als ze worden ontvoerd, hier, in Mali en in de rest van de wereld. Ik denk aan alle mensen die nog ontvoerd zijn."

Voorafgaand aan haar terugkeer naar Colombia bracht Narvaez vorige maand eerst nog een bezoek aan paus Franciscus in Rome. Wat zij hebben besproken, is niet bekendgemaakt.