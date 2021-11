Segers liet 'proeve regeerakkoord' van VVD en CDA in trein liggen

De Volkskrant schreef het stuk in handen te hebben gekregen doordat "een betrokkene bij de formatie" het onlangs in de trein liet liggen. Vanmorgen biechtte Segers op dat hij die betrokkene was. "Het stomste wat je kan overkomen", schreef hij op Twitter.

ChristenUnie-leider Segers heeft per ongeluk een formatiestuk van VVD en CDA in de trein laten liggen. Dat meldt hij op Twitter. De Volkskrant, die het geheime stuk in handen kreeg, bracht vanmorgen dat het om een soort "proeve van een regeerakkoord" ging, maar bronnen rond de formatie zeggen dat het geen enkele rol speelt bij de coalitieonderhandelingen.

Het stomste wat je kan overkomen.. Ik reis met de trein op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry.. pic.twitter.com/KM09oYqPPa

Voor aanvang van de coalitieonderhandelingen in het Logement voegde hij daaraan toe dat hij het stuk drie weken geleden in de trein heeft laten liggen en dat hij toen zijn hoofd wel een paar keer "op zijn bureau heeft geramd". "Je hoopt dan met zijn allen dat er een oplettende schoonmaker is die het meeneemt, maar iemand anders heeft het bij de Volkskrant afgeleverd."

In het stuk, van vertegenwoordigers van de fracties van VVD en CDA, pleiten de twee partijen volgens de Volkskrant voor forse maatregelen om de woningnood te bestrijden, een ambitieus klimaatbeleid en een miljardenfonds voor het uitkopen van boeren. Er wordt ook aangestuurd op gratis kinderopvang voor "de meeste mensen", een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zelfstandigen en het toelaten van meer migranten. De twee partijen hielden nadrukkelijk rekening met D66 als onderhandelingspartner.

Dat Segers het stuk in handen kreeg, was "ter informatie", zei hij. Het stuk heeft ook volgens hem geen status in de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Dat zei VVD-leider Rutte vanmorgen ook. "Dit is altijd heel vervelend", zegt hij. "Maar er gaan altijd ontzettend veel stukken rond bij de formatie, dus dat zegt helemaal niks."

"Geen invloed op proces"

Informateur Remkes zegt ook dat de relevantie van het stuk hem "eerlijk gezegd een beetje ontgaat". Hij wijst erop dat het stamt uit de periode dat de formatie muurvast zat. Remkes, die toen nog alleen werkte, had destijds de opdracht om een minderheidskabinet van VVD, D66 en CDA of twee van deze partijen te onderzoeken.

"Dit is het resultaat van twee fracties die wat aan elkaar gesnuffeld hebben." Nu er vier partijen aan tafel zitten, is de situatie weer "blanco" wat hem betreft. "Het heeft geen invloed op het proces."

Bronnen rond de formatie melden dat er ook een disclaimer bij het stuk zelf zit, waarin staat dat het om een "eerste schets" gaat en "geen formele status" heeft. Er zit bijvoorbeeld ook geen financiële uitwerking bij.

Er ligt sinds de zomer al een document op hoofdlijnen van VVD en D66, dat in opdracht van Remkes' voorganger Hamer is geschreven.