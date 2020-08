VO-Raad verzoekt met klem: kijk nog eens naar de regels op middelbare scholen

"We krijgen hierover vragen van scholen. Moeten er gezien de toenemende besmettingen extra maatregelen komen, om hun zorgen weg te nemen? Die vraag is gesteld aan het ministerie van Onderwijs en ligt nu voor bij het RIVM", zegt voorzitter Paul Rosenmöller.

De VO-Raad, de koepel van middelbare scholen, wil dat het RIVM nogmaals kijkt of de huidige maatregelen op scholen voldoende zijn. Ook willen ze specifiek duidelijkheid over het gebruik van mondkapjes in schoolgebouwen.

Scholen weer open: ‘Ik maak me wel zorgen over de veiligheid’ - NOS

De koepelorganisatie heeft daarnaast specifiek de vraag gesteld of het mogelijk is om in drukke situaties op school, bijvoorbeeld tijdens leswisselingen, mondkapjes in te voeren. "Dat zijn momenten waarop vele leerlingen en leraren elkaar ontmoeten", aldus Rosenmöller.

Op scholen in Assen en Hilversum gebeurde dat al. De directeur van scholengemeenschap CS Vincent van Gogh zei eerder al in het radioprogramma Langs de Lijn en omstreken klaar te zijn met de onzekerheid: "We willen het risico niet nemen dat twee jongens die naast elkaar zitten elkaar besmetten."

De VO-Raad hoopt dat er snel antwoord op de vragen volgt, nu de eerste scholen in de regio noord al zijn begonnen. Rosenmöller benadrukt dat de vragen aan het RIVM open van aard zijn. "We zien dat enkele scholen mondkapjes invoeren, en willen een zo eenduidig mogelijk beleid. Verschillen tussen scholen leiden tot verwarring."