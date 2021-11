Messi maakt zich op voor vijfde WK met Argentinië, Ecuador blijft maar winnen

Lionel Messi kan de vierde speler worden in de geschiedenis die op vijf wereldkampioenschappen actief is. Argentinië heeft zich namelijk verzekerd van deelname aan de eindronde door op bezoek bij het al geplaatste Brazilië in een saaie wedstrijd 0-0 te spelen.

Althans, voetballend stelde het onderonsje tussen de twee grote rivalen weinig voor. Messi was net terug van een blessure en deed slechts één serieuze doelpoging in de slotfase. Het dichtst bij een treffer was Fred, die namens Brazilië de lat raakte. De Ajacied Antony viel twintig minuten voor tijd nog in, zijn Amsterdamse teamgenoot Nicolás Tagliafico bleef op de bank bij Argentinië.

Vijf hechtingen na een elleboog

De meeste opwinding werd veroorzaakt door de Argentijn Nicolás Otamendi, die zijn elleboog in het gezicht van Raphinha plantte. De Braziliaan kreeg in de rust vijf hechtingen om het bloeden te stoppen, waarna zijn bondscoach Tite zijn gal spuwde over de arbitrage en de dienstdoende VAR. "Het is onmogelijk om dit niet gezien te hebben."

Het meespelen van de amper fitte Messi werd door zijn club Paris Saint-Germain niet echt gewaardeerd, maar de aanvaller kwam naar eigen zeggen ongeschonden uit de strijd. "Ik heb alles gegeven wat ik kon. Dit was een zeer intense partij. Het is niet gemakkelijk om in een wedstrijd te spelen die dit tempo vereist."