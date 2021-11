Amerikaanse staatssecretaris: onderschat Poetin niet, verhoog defensie-uitgaven

De Verenigde Staten maken zich zorgen over de onrust aan de Europese oostgrens en de Russische dreiging. Karen Donfried, de Amerikaanse staatssecretaris voor Europese Zaken, vindt dat Nederland ook een bijdrage kan leveren aan de veiligheid daar, door het defensiebudget te verhogen richting de NAVO-richtlijn van 2 procent van het bruto binnenlands product. "We willen dat de NAVO-alliantie zo sterk mogelijk wordt", zegt ze in Nieuwsuur. "We hebben een sterke NAVO nodig om toekomstige Russische militaire acties af te schrikken, ook in Oekraïne. Een verhoging van de defensie-uitgaven is van cruciaal belang." Dubbele crisis De spanningen aan de Europese oostgrens lopen de afgelopen maanden op. Wit-Rusland helpt duizenden migranten uit het Midden-Oosten naar de grens met Polen, vermoedelijk als wraak voor de sancties die de EU invoerde na mensenrechtenschendingen en de frauduleus verlopen presidentsverkiezingen in Wit-Rusland van vorig jaar. "Het is gruwelijk om te zien hoe president Aleksandr Loekasjenko misbruik maakt van deze migranten", zegt Donfried. "Hij gebruikt hybride methodes om te voorkomen dat de VS en Europa hem nog erger laten boeten voor zijn onaanvaardbare gedrag."

Quote Ik denk dat we niet altijd weten wie de beslissingen maakt: Poetin of Loekasjenko. Karen Donfried, Amerikaanse staatssecretaris voor Europese Zaken

Donfried wijst ook op de rol van Rusland in de migrantencrisis. Deze week stuurde dat land twee bommenwerpers naar Wit-Rusland voor een patrouillevlucht langs de grens. "Het is duidelijk dat Vladimir Poetin de beste vriend van Loekasjenko is en dat beide landen een erg hechte band hebben." Onderschat de rol van Poetin niet, waarschuwt ze. "We weten niet altijd wie de beslissingen maakt, maar er is duidelijk sprake van dichte samenwerking tussen de twee landen. En ik denk dat we dat gaan blijven zien." Dreiging aan grens Oekraïne Ondertussen legert Rusland steeds meer soldaten vlakbij de grens met Oekraïne, volgens dat land al meer dan honderdduizend. Westerse landen vrezen dat Rusland hiermee voorbereidingen treft voor een inval in Oekraïne.

Quote Een militaire inval door Rusland zal een snelle en serieuze reactie van de VS tot gevolg hebben. Karen Donfried, Amerikaanse staatssecretaris voor Europese Zaken

Ook de Verenigde Staten maken zich ernstige zorgen. Gisteren nog stuurde het land 80.000 kilo munitie als militaire steun naar Oekraïne. En vorige week ging een Amerikaanse delegatie onder leiding van de CIA-directeur naar Moskou om Rusland te waarschuwen dat de VS de situatie in de gaten houdt. Donfried was er ook bij. "We hebben de zorg dat Rusland een militaire inval plant. Je moet altijd twijfelen aan de Russische bedoelingen. In 2014 hadden we niet verwacht dat Rusland de Krim illegaal zou annexeren. En sinds die annexatie heeft Rusland zich op een erg ongepaste manier gedragen in het oosten van Oekraïne." Rusland zegt dat het niks illegaals doet door zijn troepen over het eigen grondgebied te bewegen. "Dat is natuurlijk waar", zegt Donfried. "Maar met ons bezoek wilden we expliciet maken dat een militaire inval door Rusland een snelle en serieuze reactie door de VS tot gevolg zal hebben."