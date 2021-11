Recordopbrengst voor zelfportret Frida Kahlo

Een zelfportret van de Mexicaanse schilder Frida Kahlo heeft op een veiling bij Sotheby's in New York 34,9 miljoen dollar (ruim 30 miljoen euro) opgebracht. Het is het hoogste bedrag dat ooit werd betaald voor een schilderij van een Latijns-Amerikaanse kunstenaar.

Zoals verwacht verbrak het werk met de titel Diego y yo uit 1949 haar oude verkooprecord. Op dit werk verschijnt het gezicht van haar man Diego Rivero op haar voorhoofd, boven haar zwarte ogen waaruit een paar tranen lijken te ontsnappen. Rivera wordt afgebeeld met een derde oog, een teken van de kwellingen die hij zijn vrouw aandoet.

Kahlo, die in haar jeugd na een verkeersongeval lange periodes in bed moest liggen, maakte zo'n 200 schilderijen, schetsen en tekeningen, voornamelijk zelfportretten, waarin ze haar ongeluk verwerkte. Na haar dood in 1954 verwierf ze internationale bekendheid en sinds de jaren 70 werd ze ook beschouwd als feministisch icoon.