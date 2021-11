Vanuit skybox ziet Van Gaal in rolstoel dat plan 'goed werd uitgevoerd'

In een rolstoel in skybox nummer 31 van de Rotterdamse Kuip stak dinsdagavond rond de klok van half elf een in het azuurblauw gestoken zeventiger zijn duim omhoog ten teken dat het goed was. Het Nederlands elftal had zich tegen Noorwegen aan het strijdplan gehouden en dat stemde bondscoach Louis van Gaal meer dan tevreden. "We hadden het negentig minuten lang onder controle."

Anders dan tijdens het vermaledijde duel van zaterdag tegen Montenegro speelde Oranje ditmaal negentig minuten lang compact, concludeerde de oefenmeester. "Door compacter te spelen maak je het spel niet aantrekkelijk, maar je bouwt wel zekerheid in. Die Noren hebben de hele wedstrijd hooguit één halve kans gehad." Concluderend: "Alleen het resultaat telt."

Spannend was het wel zolang het scorebord 0-0 bleef aangeven, kon ook Van Gaal niet ontkennen. "Toch heb ik de ploeg in de rust gecomplimenteerd. Er waren een paar verbeterpunten. We moesten de ballen niet te veel breed spelen, maar meer naar voren."

Telefonisch

Die instructies gaf Van Gaal telefonisch door aan zijn assistent Henk Fraser. Van Gaal was zondag, na de uitlooptraining van het Nederlands elftal in de Zeister bossen, met de fiets gevallen en liep daarbij een breuk in het heupbeen op.