Van Dijk bovenal heel erg blij met retourtje Qatar: 'Hebben iets rechtgezet'

Met een kamerbrede glimlach realiseerde Virgil van Dijk zich dinsdagavond dat hij zich voor de eerste maal in zijn loopbaan verzekerde van deelname aan een WK voetbal. Het felbegeerde retourtje Qatar is in de pocket na de 2-0 zege op Noorwegen. En dus was de aanvoerder van Oranje na afloop blij. "Héél erg blij, zelfs. Uiteraard."

Waar de attentiewaarde van het treffen met de nodige fantasie hooguit een uiterst magere voldoende was, repte Van Dijk na afloop van "een solide zege". Grootste winst van de avond: "We hebben niets weggegeven."

Ook bij de speler van Liverpool speelde het echec van zaterdag tegen Montenegro nog in het achterhoofd. "We hebben iets rechtgezet en laten zien dat we beter kunnen. Het ging om het resultaat en dat we in onze opzet zijn geslaagd, maakt me uitermate trots."

Remise in Montenegro

Omgaan met de druk die het gevolg was van de remise tegen de Montenegrijnen was in Van Dijks optiek misschien wel lastiger dan het uitermate defensieve spel van de Noorse opponent. "We hebben de spanning, die we overigens zelf hebben veroorzaakt, duidelijk omarmd. Dergelijke potjes waar zó veel druk op staat wil je als voetballer nu eenmaal graag spelen."

Van Dijk had naar eigen zeggen iets goed te maken. Hij had zich de kritiek, dat het tegen Montenegro aan een echte leider binnen de lijnen ontbrak, persoonlijk aangetrokken. "Ik weet ook wel wat er zaterdag fout is gegaan. Gelukkig ging het tegen Noorwegen allemaal een stukje beter."

Volgens Memphis Depay had Oranje het uitgerekend aan de door Van Dijk geleide defensie te danken dat op de valreep de zege uit het vuur werd gesleept. "De achterhoede was heel solide, daarom hebben we de overwinning binnengehaald."

