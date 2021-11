Finland kan niet stunten tegen Frankrijk en ziet Oekraïne play-offplek pakken

Oekraïne heeft zich verzekerd van een plek in de play-offs en mag dus nog hopen op een ticket voor het WK in Qatar. De ploeg won met 2-0 bij Bosnië en Herzegovina, terwijl concurrent Finland met 2-0 onderuit ging tegen Frankrijk.

Aan het begin van de avond was het verschil tussen de twee ploegen in groep D twee punten in het voordeel van Finland. Frankrijk was na de 8-0 zege op Kazachstan afgelopen zaterdag al zeker van een plek op het WK.

Ten opzichte van die wedstrijd voerde de Franse bondscoach Didier Deschamps vier wijzigingen door tegen Finland. Antoine Griezmann stond wel in het veld en schoot na ruim een uur spelen zijn ploeg op voorsprong.

Tien minuten daarvoor werd er in Zenica ook een doelpunt gemaakt. Oleksandr Zintsjenko schoot van dichtbij het broodnodige doelpunt voor Oekraïne binnen.