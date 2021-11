Twijfel bij Amerikaanse producent van elektrische auto's over productie bij Nedcar

Het Amerikaanse automerk Canoo dat elektrische auto's wilde laten bouwen bij VDL Nedcar in Born, heroverweegt die plannen. De Amerikanen zien te veel onzekerheden rondom de productie in Europa.

De bedrijfstop wil later deze maand om tafel met VDL om de afspraken opnieuw te bekijken. VDL Nedcar wil niet reageren op deze bekendmaking van de Amerikanen, meldt 1Limburg.

Topman Tony Aquila maakte tijdens een telefonisch gesprek met investeerders duidelijk dat hij de auto's liever in een eigen fabriek laat bouwen in de Verenigde Staten dan op bestelling in een fabriek in Europa. Hij somde daarbij nadelen op, zoals de effecten van de coronapandemie, vervoer en belastingen.

Hack

Ook de hack waar VDL Nedcar slachtoffer van werd, is een punt van zorg voor de Amerikanen. Als geheime bedrijfsinformatie en intellectueel eigendom op straat komen te liggen, heeft dat gevolgen voor de activiteiten, vooruitzichten en financiële resultaten van het bedrijf.

VDL Nedcar presenteerde Canoo afgelopen zomer als de eerste nieuwe klant sinds bekend werd dat BMW in 2023 stopt met de productie in Born.

Canoo wilde eind volgend jaar beginnen in Born met de bouw van duizend exemplaren van hun lifestyle vehicle, een multifunctioneel busje voor particulieren. Het voertuig kan 400 kilometer rijden op één batterijlading. In 2024 zou de productie moeten worden opgeschroefd naar 15.000 stuks.