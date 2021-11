Polen zet waterkanonnen in tegen migranten uit Wit-Rusland

Het is al weken onrustig op de grens tussen Polen en Wit-Rusland, en de situatie verslechtert. Duizenden migranten zitten er vast in de kou en onder erbarmelijke omstandigheden . De Poolse politie vreest een escalatie van de situatie.

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, zei eerder vandaag dat hij heel bezorgd is over de manier waarop het regime van Loekasjenko "de kwetsbare migranten inzet tegen andere landen". In Brussel zei hij tegen de ministers van Defensie: "We steunen Polen."

Zeker acht migranten zijn overleden, meldt persbureau Reuters. Een van hen, Ahmed al-Hassan, een 19-jarige Syrische migrant die dood werd aangetroffen in een rivier, werd vandaag begraven. Zijn begrafenis werd gestreamd via een videolink voor achtergebleven familieleden in Syrië.