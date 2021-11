Rotterdam: zelfbewoningsplicht in 16 wijken voor woningen tot 355.000 euro

Vanaf 1 januari geldt in zestien Rotterdamse wijken een zelfbewoningsplicht voor mensen die een huis kopen met een WOZ-waarde tot 355.000 euro. Op die manier moeten beleggers geweerd worden van dat deel van de woningmarkt, zodat mensen met een middeninkomen meer kans maken op een koopwoning. Voor nieuwbouw geldt in Rotterdam al een zelfbewoningsplicht.

Rotterdam is na Amsterdam de tweede grote stad die concrete plannen heeft gepresenteerd voor opkoopbescherming. Vanaf 1 januari gaat er een wetswijziging in die dergelijke plannen mogelijk maakt. In Amsterdam geldt de zelfbewoningsplicht voor de hele stad, maar wel pas vanaf een WOZ-waarde van 512.000 euro. Ook in andere steden wordt gewerkt aan opkoopbescherming, zoals Den Haag. Daar is de gemeente er nog niet uit of de regeling gaat gelden voor alle woningen of woningen tot een bepaalde WOZ-waarde.

De opkoopbescherming voorkomt volgens de gemeenten dat beleggers de panden kopen en vervolgens doorverhuren aan particulieren, die zo met veel hogere maandlasten te maken krijgen dan als ze de woning zelf hadden gekocht. De maatregel is "goed voor de leefbaarheid van kwetsbare wijken", aldus de gemeente Rotterdam. Verhuur leidt vaak tot tijdelijke bewoning en daardoor "ontstaat er geen prettige woonwijk waar bewoners elkaar kennen en gedag zeggen".

Paar uitzonderingen voor verhuur

Veel woningen in Rotterdam worden gekocht door beleggers, bleek uit cijfers die de regionale omroep Rijnmond opvroeg bij het Kadaster. In Charlois gaat het bijvoorbeeld om 50 procent van de verkochte woningen. Meerdere wijken in Charlois vallen onder de zestien wijken die Rotterdam heeft aangewezen voor opkoopbescherming.

De zelfbewoningsplicht kent wel enkele uitzonderingen. Een woning mag nog wel verhuurd worden aan een direct familielid. Ook als een eigenaar langere tijd naar het buitenland gaat mag een woning worden verhuurd, maar daar is dan wel een vergunning voor nodig.

