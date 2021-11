KNVB stelt voor het eerst vrouwelijke assistent-grensrechter aan voor eredivisieduel

Als de wedstrijden in de eredivisie komend weekend doorgaan, beleeft Franca Overtoom een primeur. De KNVB heeft haar aangesteld als assistent-scheidsrechter voor Go Ahead Eagles - FC Groningen.

Daarmee is ze de eerste vrouw die als official actief zal zijn op het hoogste niveau van het betaald voetbal in ons land. Overtoom maakte al in 2018 haar debuut als assistente bij Telstar tegen Jong Utrecht in de eerste divisie.

De KNVB maakt woensdag bekend of er wel gevoetbald wordt komend weekeinde. Een deel van de betaaldvoetbalclubs wil niet zonder publiek spelen en pleitte daarom de afgelopen dagen voor uitstel van de wedstrijden.