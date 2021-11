Brandt er 'n groene lamp? Dan is dat huis 'een veilige haven' voor migranten Wit-Rusland

Maryla Ancipiuk laat graag zien hoeveel spullen verzameld zijn in de kazerne van de vrijwillige brandweer van Michalowo, een half uurtje van de grens met Wit-Rusland. "Hier is onze watervoorraad. Dat is het allerbelangrijkste aan de grens. We komen mensen tegen in de bossen met flessen vol groen en bruin water, daar worden ze natuurlijk ziek van."

Vanuit heel Polen sturen mensen hulp voor migranten. De loods ligt afgeladen vol. Eten, handschoenen, sjaals, dekens, zelfs een doos met boeken in het Pools. "We hebben ook veel luiers, want er zijn veel baby's onder de migranten. En kijk hier: flessen, pap, babymelk en babykleertjes."

De overheid? "Daar hoeven we niets van te verwachten", zegt de locoburgemeester van het plaatsje smalend. "Die helpen niet, ze werken alleen maar tegen. Ze leggen ons allerlei verboden op. Ze zouden anders moeten handelen."

Pushbacks

Michalowo is een kleine gemeente in het grensgebied, met zo'n 7000 inwoners. De plaats steekt de nek uit voor de migranten die klem zitten aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen. Wit-Russische grenswachten drijven hen naar Polen, Poolse militairen proberen met man en macht te voorkomen dat ze de grens passeren. Daarbij worden migranten zonder pardon teruggeduwd. Asiel aanvragen zit er voor hen niet in. Volgens het internationaal recht mag dat niet, maar volgens het Poolse recht inmiddels wel.

Ondanks alle pogingen de migranten tegen te houden, slagen groepen er toch in de grens met Polen over te trekken. Hoeveel het er zijn is niet te zeggen. Zij zwerven dagen, soms weken door de uitgestrekte bossen van de provincie Podlachië. Polen voerde de noodtoestand in aan de grens; een zone van drie kilometer is verboden gebied voor journalisten en hulpverleners.

'Beeld raak ik nooit meer kwijt'

Ancipiuk mag als locoburgemeester wél de zone in. De tranen springen haar in de ogen als ze vertelt over haar dagelijkse ontmoetingen met migranten. "Hier, kijk op deze foto. Daar zie je een klein meisje in mijn armen. Ik gaf haar wat snoep. Ze omhelsde me en kuste mijn handen. Dat beeld raak ik nooit meer kwijt."